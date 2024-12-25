https://ria.ru/20241225/aeroport-1991131597.html
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару - РИА Новости, 25.12.2024
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару
Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:15:00+03:00
2024-12-25T08:15:00+03:00
2024-12-25T08:24:00+03:00
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УФА, 25 дек - РИА Новости. Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель Росавиации сообщал, что в Казани введены временные ограничения на работу аэропорта, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20241223/makhachkala-1990835007.html
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, стамбул, алма-ата
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Стамбул, Алма-Ата
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару
Рейсы из Стамбула и Алма-Аты, направлявшиеся в Казань, перенаправили в Самару