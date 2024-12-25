Рейтинг@Mail.ru
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 25.12.2024 (обновлено: 08:24 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aeroport-1991131597.html
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару - РИА Новости, 25.12.2024
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару
Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:15:00+03:00
2024-12-25T08:24:00+03:00
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
стамбул
алма-ата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
УФА, 25 дек - РИА Новости. Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта."Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель Росавиации сообщал, что в Казани введены временные ограничения на работу аэропорта, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20241223/makhachkala-1990835007.html
казань
стамбул
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, стамбул, алма-ата
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Стамбул, Алма-Ата
Несколько рейсов, направлявшихся в Казань, перенаправили в Самару

Рейсы из Стамбула и Алма-Аты, направлявшиеся в Казань, перенаправили в Самару

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 25 дек - РИА Новости. Направлявшиеся в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского аэропорта.
"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель Росавиации сообщал, что в Казани введены временные ограничения на работу аэропорта, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Суд вынес приговоры еще восьми участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
23 декабря, 14:49
 
ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КазаньСтамбулАлма-Ата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала