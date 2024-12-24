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Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары - РИА Новости, 24.12.2024
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01:42 24.12.2024
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Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары
Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары - РИА Новости, 24.12.2024
Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары
Суд назначил 18 лет колонии строгого режима жителю Кубани за убийство пожилой супружеской пары при попытке украсть из дома пенсионеров металлом, сообщили в СУСК РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:42:00+03:00
2024-12-24T01:42:00+03:00
происшествия
краснодарский край
выселковский район
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Суд назначил 18 лет колонии строгого режима жителю Кубани за убийство пожилой супружеской пары при попытке украсть из дома пенсионеров металлом, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района решил украсть металлолом и деньги у пожилой супружеской пары. Он перелез через забор, но его заметил хозяин дома и вышел на улицу. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз, убив его. На шум вышла жена потерпевшего. Обвиняемый также ударил ее ножом не менее девяти раз, травмы оказались смертельными. После этого злоумышленник похитил деньги. Для того, чтобы скрыть следы убийства, он переместил тела погибших в дом, поджег его и скрылся. "Приговором осужденному окончательно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Основное наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в убийстве пожилой супружеской пары, сопряженном с разбоем, уничтожении их имущества, краже и разбойном нападении.
https://ria.ru/20241223/diversiya-1990792260.html
краснодарский край
выселковский район
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происшествия, краснодарский край, выселковский район
Происшествия, Краснодарский край, Выселковский район
Житель Кубани получил 18 лет колонии за убийство пожилой пары

Житель Кубани получил 18 лет за убийство пенсионеров при попытке кражи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Суд назначил 18 лет колонии строгого режима жителю Кубани за убийство пожилой супружеской пары при попытке украсть из дома пенсионеров металлом, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района решил украсть металлолом и деньги у пожилой супружеской пары. Он перелез через забор, но его заметил хозяин дома и вышел на улицу. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз, убив его. На шум вышла жена потерпевшего. Обвиняемый также ударил ее ножом не менее девяти раз, травмы оказались смертельными. После этого злоумышленник похитил деньги. Для того, чтобы скрыть следы убийства, он переместил тела погибших в дом, поджег его и скрылся.
"Приговором осужденному окончательно назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Основное наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в убийстве пожилой супружеской пары, сопряженном с разбоем, уничтожении их имущества, краже и разбойном нападении.
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