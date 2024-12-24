https://ria.ru/20241224/zelenskiy-1991003161.html

Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо

Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо - РИА Новости, 24.12.2024

Зеленский признал, что пытался подкупить Фицо

Владимир Зеленский признался в соцсети Х, что пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:31:00+03:00

2024-12-24T14:31:00+03:00

2024-12-24T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признался в соцсети Х, что пытался подкупить премьера Словакии Роберта Фицо."Мы предложили ему решения относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзита — любой другой газ, не российский, по запросу Еврокомиссии", — написал он.Зеленский возмутился тем, что Фицо отказался от денег.В декабре премьер Словакии рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов за согласие на вступление Украины в НАТО. Словацкий политик не раз заявлял, что не поддержит такое решение, пока занимает пост главы правительства.В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов НАТО, по итогам которой участники не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение Киева означало бы конфликт НАТО с Россией.Владимир Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Кроме того, в июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский