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Российские военные продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 24.12.2024 (обновлено: 14:41 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/zapad-1990976337.html
Российские военные продвинулись в зоне спецоперации
Российские военные продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.12.2024
Российские военные продвинулись в зоне спецоперации
Пять российских группировок войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:21:00+03:00
2024-12-24T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пять российских группировок войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых подразделений противника.Потери украинской армии составили;Также заняли более выгодные рубежи и позиции подразделения группировки войск "Восток".&quot;Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области&quot;, — рассказали в Минобороны.Кроме того, бойцы отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили:&quot;Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в министерстве.Также российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ.Противник потерял:Подразделения группировки войск "Центр" также продвинулись в глубину обороны противника.Бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах Красноармейска, Удачного, Зверево, Андреевки, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Новооленовки в ДНР. "Отразили десять контратак формирований ВСУ", — уточнили в ведомстве.Потери противника составили:&quot;Подразделения группировки войск &quot;Днепр&quot; улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области&quot;, — отметили в министерстве.ВСУ потеряли:
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные продвинулись в зоне спецоперации

ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пять российских группировок войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

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Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых подразделений противника.
Потери украинской армии составили;
  • до 380 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • два 105-миллиметровых орудия М119 производства США;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".
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Также заняли более выгодные рубежи и позиции подразделения группировки войск "Восток".
«

"Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — рассказали в Минобороны.

Кроме того, бойцы отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.
Потери ВСУ составили:
  • до 160 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США;
  • 152-миллиметровая гаубица "Мста-С";
  • 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация".
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«

"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.

Также российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ.
Противник потерял:
  • свыше 250 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • два автомобиля;
  • 152-миллиметровое орудие Д-20.
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Подразделения группировки войск "Центр" также продвинулись в глубину обороны противника.
Бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах Красноармейска, Удачного, Зверево, Андреевки, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Новооленовки в ДНР.
«
"Отразили десять контратак формирований ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Потери противника составили:
  • до 585 военнослужащих;
  • танк;
  • боевая машина пехоты;
  • два бронетранспортера, в том числе М113 производства США;
  • боевая бронированная машина "Казак";
  • четыре автомобиля;
  • 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б".
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«

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области", — отметили в министерстве.

ВСУ потеряли:
  • до 65 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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