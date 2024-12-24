Российские военные продвинулись в зоне спецоперации

ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
- до 380 военнослужащих;
- три пикапа;
- 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация";
- 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- две 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- два 105-миллиметровых орудия М119 производства США;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".
"Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — рассказали в Минобороны.
- до 160 военнослужащих;
- два автомобиля;
- 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США;
- 152-миллиметровая гаубица "Мста-С";
- 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация".
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.
- свыше 250 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- два автомобиля;
- 152-миллиметровое орудие Д-20.
- до 585 военнослужащих;
- танк;
- боевая машина пехоты;
- два бронетранспортера, в том числе М113 производства США;
- боевая бронированная машина "Казак";
- четыре автомобиля;
- 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б".
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области", — отметили в министерстве.
- до 65 военнослужащих;
- три автомобиля;
- 122-миллиметровую гаубицу Д-30.