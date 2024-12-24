https://ria.ru/20241224/zapad-1990976337.html

Российские военные продвинулись в зоне спецоперации

Российские военные продвинулись в зоне спецоперации - РИА Новости, 24.12.2024

Российские военные продвинулись в зоне спецоперации

Пять российских группировок войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2024

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специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пять российских группировок войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых подразделений противника.Потери украинской армии составили;Также заняли более выгодные рубежи и позиции подразделения группировки войск "Восток"."Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", — рассказали в Минобороны.Кроме того, бойцы отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили:"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики", — отметили в министерстве.Также российские военные отразили контратаку штурмовиков ВСУ.Противник потерял:Подразделения группировки войск "Центр" также продвинулись в глубину обороны противника.Бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах Красноармейска, Удачного, Зверево, Андреевки, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Новооленовки в ДНР. "Отразили десять контратак формирований ВСУ", — уточнили в ведомстве.Потери противника составили:"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области", — отметили в министерстве.ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html

https://ria.ru/20241224/voennye-1990924776.html

https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины