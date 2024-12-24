https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990924498.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 24.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:07:00+03:00

2024-12-24T05:07:00+03:00

2024-12-24T08:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

киевская область

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве прозвучали взрывы", — указано в материале.В Киеве и области, а также в еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html

https://ria.ru/20241224/obstrel-1990914792.html

киев

киевская область

россия

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киев, киевская область, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины