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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 24.12.2024 (обновлено: 08:17 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990924498.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 24.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:07:00+03:00
2024-12-24T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.&quot;В Киеве прозвучали взрывы&quot;, — указано в материале.В Киеве и области, а также в еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html
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киев
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киев, киевская область, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
«

Киеве прозвучали взрывы", — указано в материале.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников
05:39
В Киеве и области, а также в еще семи регионах Украины звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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