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Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек - РИА Новости, 24.12.2024
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10:24 24.12.2024 (обновлено: 11:16 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/vzryv-1990948270.html
Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек
Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек - РИА Новости, 24.12.2024
Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек
Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир стали 12 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Сирии Али... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир стали 12 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Сирии Али Ерликая агентству Anadolu."Жертвами взрыва на заводе в районе Кареси стали 13 наших граждан. Начато расследование инцидента", - сообщил Ерликая.Позже министр в эфире агентства уточнил данные, отметив, что речь идет все же о 12 погибших.Губернатор провинции Исмаил Устаоглу в свою очередь позже сообщил в соцсети X о 12 жертвах и четверых пострадавших. Чиновник исключил вероятность диверсии на заводе компании ZSR.ZSR производит различные виды взрывчатки гражданского назначения, а также патроны для боевого и травматического оружия.
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Турция, В мире
Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек

Жертвами взрыва на заводе в турецком Балыкесире стали более десяти человек

© Кадр видео из соцсетейПожар после взрыва на заводе в турецкой провинции Балыкесир
Пожар после взрыва на заводе в турецкой провинции Балыкесир - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар после взрыва на заводе в турецкой провинции Балыкесир
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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир стали 12 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Сирии Али Ерликая агентству Anadolu.
"Жертвами взрыва на заводе в районе Кареси стали 13 наших граждан. Начато расследование инцидента", - сообщил Ерликая.
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Позже министр в эфире агентства уточнил данные, отметив, что речь идет все же о 12 погибших.
Губернатор провинции Исмаил Устаоглу в свою очередь позже сообщил в соцсети X о 12 жертвах и четверых пострадавших. Чиновник исключил вероятность диверсии на заводе компании ZSR.
ZSR производит различные виды взрывчатки гражданского назначения, а также патроны для боевого и травматического оружия.
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