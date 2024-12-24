https://ria.ru/20241224/vzryv-1990948270.html

Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек

Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек - РИА Новости, 24.12.2024

Жертвами взрыва на заводе в Турции стали более десяти человек

Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир стали 12 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Сирии Али... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T10:24:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 дек - РИА Новости. Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатки в турецкой провинции Балыкесир стали 12 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Сирии Али Ерликая агентству Anadolu."Жертвами взрыва на заводе в районе Кареси стали 13 наших граждан. Начато расследование инцидента", - сообщил Ерликая.Позже министр в эфире агентства уточнил данные, отметив, что речь идет все же о 12 погибших.Губернатор провинции Исмаил Устаоглу в свою очередь позже сообщил в соцсети X о 12 жертвах и четверых пострадавших. Чиновник исключил вероятность диверсии на заводе компании ZSR.ZSR производит различные виды взрывчатки гражданского назначения, а также патроны для боевого и травматического оружия.

https://ria.ru/20241224/abakan-1990928631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире