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ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Пункт временной дислокации ВСУ и скопление военной техники уничтожены ударом российской фронтовой авиации на степногорском направлении запорожской линии фронта, РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T13:33:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и скопление военной техники уничтожены ударом российской фронтовой авиации на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация уничтожила пункт военной дислокации ВСУ и скопление техники в Степногорске и Приморске севернее Каменского", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ в селе Новоданиловка на ореховском направлении. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва - Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины