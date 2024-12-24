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ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vsu-1990987831.html
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.12.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области
Пункт временной дислокации ВСУ и скопление военной техники уничтожены ударом российской фронтовой авиации на степногорском направлении запорожской линии фронта, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:33:00+03:00
2024-12-24T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и скопление военной техники уничтожены ударом российской фронтовой авиации на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наша фронтовая авиация уничтожила пункт военной дислокации ВСУ и скопление техники в Степногорске и Приморске севернее Каменского", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ в селе Новоданиловка на ореховском направлении. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва - Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ и технику в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и скопление военной техники уничтожены ударом российской фронтовой авиации на степногорском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наша фронтовая авиация уничтожила пункт военной дислокации ВСУ и скопление техники в Степногорске и Приморске севернее Каменского", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ в селе Новоданиловка на ореховском направлении.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, расположенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва - Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск. Путь через него открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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