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ВСУ призвали готовиться к прибытию большого количества новобранцев - РИА Новости, 24.12.2024
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13:15 24.12.2024 (обновлено: 13:20 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/vsu-1990984984.html
ВСУ призвали готовиться к прибытию большого количества новобранцев
ВСУ призвали готовиться к прибытию большого количества новобранцев - РИА Новости, 24.12.2024
ВСУ призвали готовиться к прибытию большого количества новобранцев
Военное руководство Украины на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации приказало воинским частям готовиться к прибытию большого количества новобранцев,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:15:00+03:00
2024-12-24T13:20:00+03:00
в мире
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энтони блинкен
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военное руководство Украины на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации приказало воинским частям готовиться к прибытию большого количества новобранцев, сообщает украинское издание "Полтавщина" со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича. Советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский ранее заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи. "Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке", - пишет издание со ссылкой на Лунича. По словам Лунича, его бригада готовится принять в скором времени большое пополнение, притом по большей части именно парней примерно 20 лет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241128/kiev-1986143860.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
ВСУ призвали готовиться к прибытию большого количества новобранцев

ВСУ готовятся к прибытию большого количества новобранцев

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОтправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Военное руководство Украины на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации приказало воинским частям готовиться к прибытию большого количества новобранцев, сообщает украинское издание "Полтавщина" со ссылкой на представителя 17-й Полтавской бригады национальной гвардии Сергея Лунича.
Советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский ранее заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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"Сергей Лунич неохотно признался, что проект закона о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет уже лежит на столе в Верховной раде и ждет своего одобрения, а вышестоящие мобилизационные органы заблаговременно поручили военным частям подготовиться к прибытию новобранцев, чтобы те, не теряя времени, приступили к боевой подготовке", - пишет издание со ссылкой на Лунича.
По словам Лунича, его бригада готовится принять в скором времени большое пополнение, притом по большей части именно парней примерно 20 лет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 13:13
 
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