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Свыше ста военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки, заявил Рогов
Свыше ста военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки, заявил Рогов - РИА Новости, 24.12.2024
Свыше ста военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки, заявил Рогов
Свыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:05:00+03:00
2024-12-24T13:05:00+03:00
2024-12-24T13:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Свыше сотни украинских военных попали в котел южнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. "Украинские боевики южнее Великой Новоселки и Времевки попали в котел. Если противник откажется сдаться, то будет ликвидирован", - сказал Рогов. По его словам, котел образовался в районе села Макаровка. "В окружение попало свыше 100 украинских боевиков", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
Свыше ста военных ВСУ попали в котел южнее Великой Новоселки, заявил Рогов
Рогов: более 100 украинских солдат попали в котел южнее Великой Новоселки