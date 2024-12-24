https://ria.ru/20241224/vsu-1990976731.html

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.12.2024

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:23:00+03:00

2024-12-24T12:23:00+03:00

2024-12-24T12:44:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241224/svo-1990933973.html

россия

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)