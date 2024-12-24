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ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.12.2024
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12:23 24.12.2024 (обновлено: 12:44 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/vsu-1990976731.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.12.2024
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник... РИА Новости, 24.12.2024
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2024-12-24T12:44:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий группировки "Север"

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" составили до 40 солдат

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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