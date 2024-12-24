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Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном. Трансляция
Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном. Трансляция - РИА Новости, 24.12.2024
Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном. Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в комплексе "Игора" Ленинградской области. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:27:00+03:00
2024-12-24T20:27:00+03:00
2024-12-24T20:27:00+03:00
политика
таджикистан
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в комплексе "Игора" Ленинградской области.
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Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном
Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном
2024-12-24T20:27
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РИА Новости
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Политика, Таджикистан, Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном. Трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в комплексе "Игора" Ленинградской области.
2024-12-24T20:27
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PT7M25S
Встреча Путина с президентом Таджикистана Рахмоном. Трансляция
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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в комплексе "Игора" Ленинградской области.