https://ria.ru/20241224/vrach-1990919929.html

Врач рассказала, когда можно брать детей на отдых в жаркие страны

Врач рассказала, когда можно брать детей на отдых в жаркие страны - РИА Новости, 24.12.2024

Врач рассказала, когда можно брать детей на отдых в жаркие страны

Брать на отдых в жарких странах зимой детей следует только с 3 лет, при этом продолжительность такой поездки должна составлять не менее 14 дней, чтобы ребенок... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Брать на отдых в жарких странах зимой детей следует только с 3 лет, при этом продолжительность такой поездки должна составлять не менее 14 дней, чтобы ребенок успел адаптироваться, заявила РИА Новости врач-педиатр педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян. "Можно, но только детей старше 3 лет и при соблюдении ряда рекомендаций. Перед поездкой важно адекватно оценить состояние здоровья ребенка (отсутствие острых заболеваний, обострений уже имеющихся хронических патологий), учитывать правила пребывания и адаптации к новым климатическим условиям, а также правильно планировать длительность", - сказала Авакян, отвечая на вопрос можно ли брать зимой на отдых в жаркие страны детей. Она отметила, что от коротких поездок на 5-10 дней лучше отказаться, так как резкая смена климата – это нагрузка и стресс для организма, ребенку нужно время, чтобы пройти адаптацию в связи с воздействием смены температурного режима, влажности и часового пояса. Рекомендуется планировать отдых с ребенком продолжительностью не менее 14 дней. В поездке, прежде всего, следует отдохнуть после перелёта, а вот сразу плавать в море и находиться на солнце длительное время не рекомендуется, подчеркнула Авакян. Кроме того, по ее словам, важно соблюдать обильный водный режим, а в питании избегать большого количества жирной и жареной пищи, с осторожностью и умеренно употреблять непривычные экзотические продукты. Рацион ребенка и объем пищи, которую он ест, по возможности, максимально должен быть приближен к привычному, пояснила врач. Нельзя забывать и про использование кремов с SPF-фактором, желательно с максимальной степенью защиты, особенно людям со светлой кожей и родимыми пятнами, уточнила Авакян. На солнце следует надевать головные уборы, а с 11 до 16 часов лучше вообще не находится под прямыми солнечными лучами, добавила она.

https://ria.ru/20241223/vrach-1990771832.html

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