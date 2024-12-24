https://ria.ru/20241224/vozrast-1990927353.html

Назван средний возраст морского грузового флота России

Назван средний возраст морского грузового флота России - РИА Новости, 24.12.2024

Назван средний возраст морского грузового флота России

Средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом "моложе" судов под российским, говорится в обзоре... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:04:00+03:00

2024-12-24T06:04:00+03:00

2024-12-24T06:04:00+03:00

россия

государственная транспортная лизинговая компания

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Средний возраст морского грузового флота в России составляет 26 лет, при этом суда под иностранным флагом "моложе" судов под российским, говорится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (есть в распоряжении РИА Новости). "Средний возраст морского грузового флота составляет 26 лет, при этом средний возраст судов под иностранным флагом значительно меньше возраста флота под российским флагом. Самым "старым" является буксирный флот со средним возрастом 28,5 лет, а также баржи – 27,2 лет. Средний возраст танкеров и сухогрузов - 23,5 и 25,5 лет соответственно", — говорится в обзоре. В документе отмечается, что на сегодня в России эксплуатируется около тысячи морских грузовых судов. В структуре действующего морского флота большую часть составляют буксиры с долей 37%, наливные суда - 30% и сухогрузы - 25%. При этом средний возраст речных грузовых судов в России - около 40 лет. "При этом наибольший средний возраст у буксиров (44,8 лет), а наименьший у наливных судов (38 лет). По оценкам агентства "Инфолайн", нормативные сроки эксплуатации критически превышены у 50-55% судов речного флота", — говорится в обзоре. Действующий грузовой флот внутреннего водного транспорта России составляет около 11 тысяч речных судов и судов смешанного плавания. Почти половина из них приходится на баржи, более трети на буксиры, 14% на сухогрузы и 6% на наливные суда.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983144562.html

https://ria.ru/20241216/tanker-1989398709.html

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россия, государственная транспортная лизинговая компания