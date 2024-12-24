https://ria.ru/20241224/vertolety-1991008013.html
МЧС планирует направить в Арктику еще девять вертолетов
МЧС планирует направить в Арктику еще девять вертолетов - РИА Новости, 24.12.2024
МЧС планирует направить в Арктику еще девять вертолетов
МЧС России в ближайшие три года планирует поставить в Арктику еще 9 вертолетов, сейчас в арктической зоне и акватории Северного морского пути ведомство поэтапно РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:41:00+03:00
2024-12-24T14:41:00+03:00
2024-12-24T14:44:00+03:00
россия
арктика
мурманск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. МЧС России в ближайшие три года планирует поставить в Арктику еще 9 вертолетов, сейчас в арктической зоне и акватории Северного морского пути ведомство поэтапно создает авиационные звенья, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС РФ Александр Куренков. "В арктической зоне и акватории Северного морского пути МЧС России поэтапно создает авиационные звенья: в прошлом году - в Мурманске, в этом году – в Архангельске, организовано дежурство в Певеке. Еще планируем создать авиазвенья в поселках Сабетта, Диксон, Тикси и городе Анадырь. Это позволит экстренно реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия. В ближайшие три года мы планируем поставить в Арктику еще 9 вертолетов", - сказал он. По его словам, специалисты МЧС сотрудничают с производителями морских и воздушных судов по реализации возможности посадки вертолетов на ледоколах проекта "22220". "Это решит многие вопросы при ликвидации ЧС: дозаправка воздушных судов, их временное базирование", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, мурманск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Арктика, Мурманск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС планирует направить в Арктику еще девять вертолетов
Куренков: МЧС в ближайшие 3 года планирует направить в Арктику еще 9 вертолетов