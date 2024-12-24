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Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной - РИА Новости, 24.12.2024
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06:08 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/vengriya-1990927620.html
Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной
Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной - РИА Новости, 24.12.2024
Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной
Администрация действующего президента США Джо Байдена, в отличие от администрации экс-главы Белого дома Дональда Трампа, никогда не проявляла интереса к... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:08:00+03:00
2024-12-24T06:08:00+03:00
в мире
сша
венгрия
дональд трамп
петер сийярто
джо байден
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ООН, 24 дек – РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена, в отличие от администрации экс-главы Белого дома Дональда Трампа, никогда не проявляла интереса к встречам высокого уровня с венгерской стороной, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Нынешняя американская администрация никогда не проявляла никакого интереса к встречам с нами на высоком уровне. Единственный раз, когда я встречался с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, был по его инициативе, когда они хотели, чтобы мы отказались от нашего права вето, когда речь зашла о введении глобального минимального налога", – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства. При этом Сийярто отметил, что во время республиканской администрации - правления Трампа - все было "совершенно по-другому": "у нас были регулярные контакты и обмены на высоком уровне, с демократической администрацией у нас их не было".
https://ria.ru/20241221/tramp-1990564677.html
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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, джо байден
В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Джо Байден
Сийярто рассказал о контактах Байдена с венгерской стороной

Сийярто: администрация Байдена не проявляла интереса к встречам с Венгрией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 24 дек – РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена, в отличие от администрации экс-главы Белого дома Дональда Трампа, никогда не проявляла интереса к встречам высокого уровня с венгерской стороной, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нынешняя американская администрация никогда не проявляла никакого интереса к встречам с нами на высоком уровне. Единственный раз, когда я встречался с госсекретарем (Энтони) Блинкеном, был по его инициативе, когда они хотели, чтобы мы отказались от нашего права вето, когда речь зашла о введении глобального минимального налога", – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.
При этом Сийярто отметил, что во время республиканской администрации - правления Трампа - все было "совершенно по-другому": "у нас были регулярные контакты и обмены на высоком уровне, с демократической администрацией у нас их не было".
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В миреСШАВенгрияДональд ТрампПетер СийяртоДжо Байден
 
 
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