https://ria.ru/20241224/venesuela-1990917635.html

Венесуэла выразила поддержку суверенитету Панамы в отношении канала

Венесуэла выразила поддержку суверенитету Панамы в отношении канала - РИА Новости, 24.12.2024

Венесуэла выразила поддержку суверенитету Панамы в отношении канала

Правительство Венесуэлы выражает поддержку Панаме и ее суверенитету в отношении Панамского канала, сообщил МИД страны. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T01:20:00+03:00

2024-12-24T01:20:00+03:00

2024-12-24T01:20:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 дек - РИА Новости. Правительство Венесуэлы выражает поддержку Панаме и ее суверенитету в отношении Панамского канала, сообщил МИД страны. Трамп 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развертывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. На это президент Панамы ответил, что суверенитет его страны не подлежит обсуждению, и что Панамский канал в полной мере принадлежит Панаме на основании договора 1977 года. "Венесуэла подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету Панамы над каналом, который был завоеван героическими усилиями президента Омара Торрихоса, заявившего, что "канал - это религия, объединяющая панамцев", - говорится в сообщении. В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.

https://ria.ru/20241222/vozvraschenie-1990670615.html

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в мире, панама, панамский канал, венесуэла