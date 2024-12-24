https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html

В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника

В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника - РИА Новости, 24.12.2024

В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника

Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 24.12.2024

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происшествия

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, 20 декабря родители устроили праздник в студии для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество заказали в службе доставки."В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 15", — говорится в сообщении. Уточняется, что у заболевших были все признаки острой кишечной инфекции — рвота, диарея, высокая температура. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция второго типа".На празднике также были мама с ребенком, которые накануне обращались за медпомощью, но торжество из-за болезни решили не пропускать. У этого младенца при госпитализации после утренника также выявили норовирус второго типа, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241208/yanao-1988047767.html

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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)