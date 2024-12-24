https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника - РИА Новости, 24.12.2024
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника
Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:24:00+03:00
2024-12-24T10:24:00+03:00
2024-12-24T12:10:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, 20 декабря родители устроили праздник в студии для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество заказали в службе доставки."В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 15", — говорится в сообщении. Уточняется, что у заболевших были все признаки острой кишечной инфекции — рвота, диарея, высокая температура. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция второго типа".На празднике также были мама с ребенком, которые накануне обращались за медпомощью, но торжество из-за болезни решили не пропускать. У этого младенца при госпитализации после утренника также выявили норовирус второго типа, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241208/yanao-1988047767.html
https://ria.ru/20241221/sk-1990603437.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника
Роспотребнадзор: девять детей отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, 20 декабря родители устроили праздник в студии для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество заказали в службе доставки.
"В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 15", — говорится в сообщении.
Уточняется, что у заболевших были все признаки острой кишечной инфекции — рвота, диарея, высокая температура. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция второго типа".
На празднике также были мама с ребенком, которые накануне обращались за медпомощью, но торжество из-за болезни решили не пропускать. У этого младенца при госпитализации после утренника также выявили норовирус второго типа, добавили в пресс-службе.