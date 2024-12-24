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В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника - РИА Новости, 24.12.2024
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10:24 24.12.2024 (обновлено: 12:10 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/utrennik-1990947966.html
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника - РИА Новости, 24.12.2024
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника
Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:24:00+03:00
2024-12-24T12:10:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, 20 декабря родители устроили праздник в студии для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество заказали в службе доставки."В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 15", — говорится в сообщении. Уточняется, что у заболевших были все признаки острой кишечной инфекции — рвота, диарея, высокая температура. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция второго типа".На празднике также были мама с ребенком, которые накануне обращались за медпомощью, но торжество из-за болезни решили не пропускать. У этого младенца при госпитализации после утренника также выявили норовирус второго типа, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241208/yanao-1988047767.html
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге девять детей попали в больницу после новогоднего утренника

Роспотребнадзор: девять детей отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Девять детей попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, 20 декабря родители устроили праздник в студии для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике было 24 ребенка и 27 взрослых. Питание на торжество заказали в службе доставки.
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"В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 15", — говорится в сообщении.
Уточняется, что у заболевших были все признаки острой кишечной инфекции — рвота, диарея, высокая температура. Им поставили диагноз "норовирусная инфекция второго типа".
На празднике также были мама с ребенком, которые накануне обращались за медпомощью, но торжество из-за болезни решили не пропускать. У этого младенца при госпитализации после утренника также выявили норовирус второго типа, добавили в пресс-службе.
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