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На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк - РИА Новости, 24.12.2024
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22:18 24.12.2024 (обновлено: 22:19 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/uman-1991110754.html
На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк
На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк - РИА Новости, 24.12.2024
На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк
Депутаты городского совета Умани, расположенного в Черкасской области Украины, проголосовали за передачу ВСУ демонтированного в рамках кампании декоммунизации... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:18:00+03:00
2024-12-24T22:19:00+03:00
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черкасская область
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты городского совета Умани, расположенного в Черкасской области Украины, проголосовали за передачу ВСУ демонтированного в рамках кампании декоммунизации советского танка Т-34, сообщила мэр Умани Ирина Плетнёва. &quot;На нужды ВСУ переданы танк Т-34 и пушка. На сессии единогласно принято решение: передать в пользование (военным - ред.) национальной гвардии Украины памятники, которые сняли с постамента в соответствии с законом Украины &quot;Об осуждении коммунистического и национально-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики&quot;, - написала Плетнева в соцсетях.По ее мнению, "техника принесет пользу". Однако пользователи соцсетей восприняли эту информации иначе, в комментариях под ее постом осудили решение украинских властей. Пользователи писали, что это "сюр, смехота, идиотизм", задавали вопрос, "поможет ли ВСУ танк, простоявший на постаменте 60 лет", спрашивали "сколько лошадей и телег еще?" передадут следом, а также предлагали собрать "экипаж исключительно из тех дебилов, которые танк передали". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, украина, умань, черкасская область, вооруженные силы украины, т-34
В мире, Украина, Умань, Черкасская область, Вооруженные силы Украины, Т-34
На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк

Власти Умани на Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты городского совета Умани, расположенного в Черкасской области Украины, проголосовали за передачу ВСУ демонтированного в рамках кампании декоммунизации советского танка Т-34, сообщила мэр Умани Ирина Плетнёва.
«

"На нужды ВСУ переданы танк Т-34 и пушка. На сессии единогласно принято решение: передать в пользование (военным - ред.) национальной гвардии Украины памятники, которые сняли с постамента в соответствии с законом Украины "Об осуждении коммунистического и национально-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики", - написала Плетнева в соцсетях.

По ее мнению, "техника принесет пользу".
Однако пользователи соцсетей восприняли эту информации иначе, в комментариях под ее постом осудили решение украинских властей. Пользователи писали, что это "сюр, смехота, идиотизм", задавали вопрос, "поможет ли ВСУ танк, простоявший на постаменте 60 лет", спрашивали "сколько лошадей и телег еще?" передадут следом, а также предлагали собрать "экипаж исключительно из тех дебилов, которые танк передали".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В миреУкраинаУманьЧеркасская областьВооруженные силы УкраиныТ-34
 
 
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