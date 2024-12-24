https://ria.ru/20241224/uman-1991110754.html

На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк

На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк - РИА Новости, 24.12.2024

На Украине отдали на вооружение ВСУ демонтированный советский танк

Депутаты городского совета Умани, расположенного в Черкасской области Украины, проголосовали за передачу ВСУ демонтированного в рамках кампании декоммунизации... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты городского совета Умани, расположенного в Черкасской области Украины, проголосовали за передачу ВСУ демонтированного в рамках кампании декоммунизации советского танка Т-34, сообщила мэр Умани Ирина Плетнёва. "На нужды ВСУ переданы танк Т-34 и пушка. На сессии единогласно принято решение: передать в пользование (военным - ред.) национальной гвардии Украины памятники, которые сняли с постамента в соответствии с законом Украины "Об осуждении коммунистического и национально-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики", - написала Плетнева в соцсетях.По ее мнению, "техника принесет пользу". Однако пользователи соцсетей восприняли эту информации иначе, в комментариях под ее постом осудили решение украинских властей. Пользователи писали, что это "сюр, смехота, идиотизм", задавали вопрос, "поможет ли ВСУ танк, простоявший на постаменте 60 лет", спрашивали "сколько лошадей и телег еще?" передадут следом, а также предлагали собрать "экипаж исключительно из тех дебилов, которые танк передали". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, умань, черкасская область, вооруженные силы украины, т-34