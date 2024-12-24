https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html
Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль
Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 24.12.2024
Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль
Украина получила от Японии и Великобритании 1 миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T15:25:00+03:00
2024-12-24T15:25:00+03:00
2024-12-24T15:25:00+03:00
украина
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великобритания
денис шмыгаль
всемирный банк
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Украина получила от Японии и Великобритании 1 миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, япония, великобритания, денис шмыгаль, всемирный банк
Украина, Япония, Великобритания, Денис Шмыгаль, Всемирный банк
Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Япония и Великобритания предоставили Украине миллиард долларов помощи