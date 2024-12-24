https://ria.ru/20241224/ukraina-1991025312.html

Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль

Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 24.12.2024

Украина получила от Японии и Британии миллиард долларов, заявил Шмыгаль

Украина получила от Японии и Великобритании 1 миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:25:00+03:00

2024-12-24T15:25:00+03:00

2024-12-24T15:25:00+03:00

украина

япония

великобритания

денис шмыгаль

всемирный банк

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Украина получила от Японии и Великобритании 1 миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983490050.html

украина

япония

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, япония, великобритания, денис шмыгаль, всемирный банк