https://ria.ru/20241224/ukraina-1990933334.html
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы - РИА Новости, 24.12.2024
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы
Очередные взрывы прогремели во вторник в Хмельницкой области на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:24:00+03:00
2024-12-24T08:24:00+03:00
2024-12-24T08:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели во вторник в Хмельницкой области на Украине, сообщает телеканал "Общественное". Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в этом регионе. "В Хмельницкой области повторно раздаются взрывы" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области воздушная тревога отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990924498.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы
В Хмельницкой области снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги