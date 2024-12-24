В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников
В Уфе задержали мужчину, поджегшего отделение почты по указанию мошенников
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Уфимские правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение по указанию мошенников, желая вернуть украденные ими десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
"В дежурную часть отдела полиции №10 по г. Уфе поступило сообщение о возгорании отделения Почты России на ул. Менделеева. Благодаря оперативным действиям экстренных служб в результате пожара никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что происшествие носит криминальный характер", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы по подозрению в поджоге задержали 27-летнего уфимца, он дал признательные показания.
"По словам задержанного, в августе телефонный мошенник, убедив его сказать коды из смс-сообщений, оформил на его имя кредит на более 10 миллионов рублей. Через несколько месяцев после случившегося мужчине вновь поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств убедил уфимца совершить преступление. Мужчина приобрел необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Обвиняемый арестован.
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