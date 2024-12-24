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В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников - РИА Новости, 24.12.2024
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09:13 24.12.2024 (обновлено: 09:14 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников - РИА Новости, 24.12.2024
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников
Уфимские правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение по указанию мошенников, желая вернуть украденные ими десять миллионов рублей,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:13:00+03:00
2024-12-24T09:14:00+03:00
происшествия
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почта россии
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Уфимские правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение по указанию мошенников, желая вернуть украденные ими десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. "В дежурную часть отдела полиции №10 по г. Уфе поступило сообщение о возгорании отделения Почты России на ул. Менделеева. Благодаря оперативным действиям экстренных служб в результате пожара никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что происшествие носит криминальный характер", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы по подозрению в поджоге задержали 27-летнего уфимца, он дал признательные показания. "По словам задержанного, в августе телефонный мошенник, убедив его сказать коды из смс-сообщений, оформил на его имя кредит на более 10 миллионов рублей. Через несколько месяцев после случившегося мужчине вновь поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств убедил уфимца совершить преступление. Мужчина приобрел необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Обвиняемый арестован.
https://ria.ru/20241223/pozhdog-1990891760.html
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происшествия, уфа, россия, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Россия, Почта России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уфе мужчина поджег почтовое отделение по указанию мошенников

В Уфе задержали мужчину, поджегшего отделение почты по указанию мошенников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Уфимские правоохранители задержали мужчину, который поджег почтовое отделение по указанию мошенников, желая вернуть украденные ими десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
"В дежурную часть отдела полиции №10 по г. Уфе поступило сообщение о возгорании отделения Почты России на ул. Менделеева. Благодаря оперативным действиям экстренных служб в результате пожара никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что происшествие носит криминальный характер", - говорится в сообщении.
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Правоохранительные органы по подозрению в поджоге задержали 27-летнего уфимца, он дал признательные показания.
"По словам задержанного, в августе телефонный мошенник, убедив его сказать коды из смс-сообщений, оформил на его имя кредит на более 10 миллионов рублей. Через несколько месяцев после случившегося мужчине вновь поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств убедил уфимца совершить преступление. Мужчина приобрел необходимые предметы и вещества и изготовил у себя дома горючую смесь", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Обвиняемый арестован.
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ПроисшествияУфаРоссияПочта РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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