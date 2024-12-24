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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:19:00+03:00
2024-12-24T05:19:00+03:00
2024-12-24T05:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241222/spetsoperatsiya-1990714657.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области