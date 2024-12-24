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В Туле задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в офисе банка - РИА Новости, 24.12.2024
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16:53 24.12.2024 (обновлено: 17:46 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/tula-1991045925.html
В Туле задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в офисе банка
В Туле задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в офисе банка - РИА Новости, 24.12.2024
В Туле задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в офисе банка
Пенсионерку, которая запустила фейерверк в помещении одного из офисов банка по указанию мошенников, задержали в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:53:00+03:00
2024-12-24T17:46:00+03:00
происшествия
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ТУЛА, 24 дек – РИА Новости. Пенсионерку, которая запустила фейерверк в помещении одного из офисов банка по указанию мошенников, задержали в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону."В Советском округе Тулы полицейские задержали 66-летнюю местную жительницу, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного на Красноармейском проспекте. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из популярных мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы ведомства, мошенники сообщили женщине, что якобы из-за нечистых на руку сотрудников банка она лишилась более 1,5 миллионов рублей. Они предложили ей принять участие в "спецоперации" по их задержанию.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В ходе применения пиротехнических средств в филиале банка сотрудники и клиенты не пострадали.
https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html
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происшествия, тула, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тула, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Туле задержали пенсионерку, запустившую фейерверк в офисе банка

Полиция в Туле задержала пенсионерку, использовавшую пиротехнику в офисе банка

© Фото : УМВД России по Тульской областиПенсионерка, использовавшая пиротехнику в офисе банка в Туле
Пенсионерка, использовавшая пиротехнику в офисе банка в Туле - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : УМВД России по Тульской области
Пенсионерка, использовавшая пиротехнику в офисе банка в Туле
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ТУЛА, 24 дек – РИА Новости. Пенсионерку, которая запустила фейерверк в помещении одного из офисов банка по указанию мошенников, задержали в Туле, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"В Советском округе Тулы полицейские задержали 66-летнюю местную жительницу, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного на Красноармейском проспекте. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из популярных мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы ведомства, мошенники сообщили женщине, что якобы из-за нечистых на руку сотрудников банка она лишилась более 1,5 миллионов рублей. Они предложили ей принять участие в "спецоперации" по их задержанию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ходе применения пиротехнических средств в филиале банка сотрудники и клиенты не пострадали.
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