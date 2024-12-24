https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991067303.html

Цыбульский рассказал о решении проблем в Коряжме, Котласе и Яренске

Цыбульский рассказал о решении проблем в Коряжме, Котласе и Яренске - РИА Новости, 24.12.2024

Цыбульский рассказал о решении проблем в Коряжме, Котласе и Яренске

Строительство жилья, ремонт дорог, проблемы с переработкой мусора и потребности в здравоохранении стали одними из главных вопросов, которые задали губернатору... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:08:00+03:00

2024-12-24T18:08:00+03:00

2024-12-24T18:08:00+03:00

архангельская область

котлас

коряжма

архангельская область

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/14/1552541434_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_2810132223868efef02e0a532fb6170b.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 24 дек – РИА Новости. Строительство жилья, ремонт дорог, проблемы с переработкой мусора и потребности в здравоохранении стали одними из главных вопросов, которые задали губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому жители районов региона – из Котласа, Коряжмы, села Яренск и других городов и поселков. Губернатор Цыбульский провел во вторник прямую линию с жителями. За несколько дней ему было направлено более двух тысяч вопросов. Больше всего жителей региона волнуют темы здравоохранения, социальной сферы, транспорта и жилья. В ходе эфира губернатор ответил более чем на 30 поступивших вопросов. Во время прямого эфира к губернатору Архангельской области обратились жители Котласа с вопросом о том, когда начнется расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. Цыбульский отметил, что программа переселения граждан из аварийного жилья в стране и регионе продолжится. "Сейчас мы находимся в состоянии переговоров с правительством России по основным параметрам реализации этой программы. Надеемся, что они останутся прежними", – сказал он. "Что касается Котласа, муниципалитет готовит участки под строительство, проектно-сметную документацию и технико-ценовой аудит под дальнейшее строительство", - ответил Цыбульский, уточнив, что окончательные параметры, срок, объёмы финансирования будут понятны в начале следующего года. Всего в рамках программы переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в регионе необходимо расселить 448,6 тыс. квадратных метров жилья, что затрагивает 25 237 человек. Еще один вопрос, который задали губернатору жители Котласа, касался открытия нового здания детской поликлиники Котласской ЦГБ, сдача которого задерживается по вине предыдущего подрядчика, который выполнил полный комплекс работ, но были выявлены существенные недочеты. Контракт с ним расторгнут. "Сейчас ждем заключения контракта с новым подрядчиком. Задача – в первом полугодии завершить все работы и запустить поликлинику. Объект находится на контроле. Слежу за работой на объекте, в том числе через веб-камеры, практически ежедневно", - резюмировал Цыбульский. Среди других волнующих котлашан вопросов – неудовлетворительный ремонт дорог. Глава региона отметил, что в целом за последние годы в Котласе выполнен значительный объем работ по дорожным объектам, при этом направлено значительное финансирование из областного бюджета. "Сейчас верстаем планы на ближайшие пять лет. Дорабатываем по финансированию из федерального бюджета. Котлас – одна из территорий, где точно будут проведены работы по ремонту и реконструкции дорог", - пообещал глава региона. Кроме того, Цыбульский рассказал о новой линии освещения в районе гимназии №25 в Архангельске, она появится в следующем году - вопрос о недостаточном освещении территории также был озвучен в ходе прямой линии. По данным администрации Архангельска, необходимо строительство около 140 км линий наружного освещения вдоль улиц, где сейчас оно отсутствует, поэтому вопрос освещенности городских улиц – это в целом серьезная проблема столицы региона. На прямую линию также обратился участник СВО Александр, который сообщил, что его матери нужна операция на сердце – в Онеге, где живет женщина, их не делают. Цыбульский пообещал оперативно разобраться в ситуации. Медицинскую тему подняли и жители села Яренск. Завершение капитального ремонта поликлиники местной больницы – один из самых волнующих вопросов для жителей села Яренск Ленского района, с которым они уже обращались и в адрес президента России. Контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, работы затянулись. "Там активно идет подготовка новых конкурсных процедур, они уже запущены, в конце декабря будет выбран новый подрядчик, и за первый квартал 2025 года у нас задача этот ремонт завершить", – сказал Цыбульский. Глава региона заверил, что Яренская больница точно будет отремонтирована. Еще один вопрос, который беспокоит жителей Ленского района, – централизация службы скорой помощи. Она ведется в целом по всему региону, при этом акцент делается на сохранении структурных подразделений и медицинских кадров. "Самое главное – это нужно для того, чтобы повысить эффективность скорой медицинской помощи", – пояснил губернатор. Жители Коряжмы обеспокоены проблемой переработки отходов в их городе и опасаются коллапса в новогодние праздники и после них. "Проблем с вывозом мусора не будет, ни в новогодние праздники, ни в другое время", – заверил глава региона. Что касается сроков запуска в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Коряжме, то их, по словам губернатора, пришлось сдвинуть примерно на полгода, что связано с удорожанием проекта. Возможности ответить на все поступившие вопросы у главы региона не было, но он пообещал, что по каждому дал поручение главам муниципальных образований, членам областного правительства — связаться с жителями и доложить о том, как решаются вопросы.

https://ria.ru/20241218/god-1990005008.html

https://ria.ru/20241213/tsybulskiy-1989085059.html

https://ria.ru/20241206/shkoly-1987822143.html

котлас

коряжма

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

котлас, коряжма, архангельская область, александр цыбульский