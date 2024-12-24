https://ria.ru/20241224/tsru-1990917895.html
ЦРУ в 1950-е использовало наркотики и гипноз для допросов
ЦРУ в 1950-е использовало наркотики и гипноз для допросов - РИА Новости, 24.12.2024
ЦРУ в 1950-е использовало наркотики и гипноз для допросов
Агенты ЦРУ в 1950-х допрашивали подозреваемых в шпионаже с использованием наркотиков и гипноза, следует из опубликованного архивного меморандума. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:27:00+03:00
2024-12-24T01:27:00+03:00
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Агенты ЦРУ в 1950-х допрашивали подозреваемых в шпионаже с использованием наркотиков и гипноза, следует из опубликованного архивного меморандума. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал меморандум директору ЦРУ от июля 1952 года о допросе подозреваемого "русского двойного агента" с использованием наркотиков и гипноза методом под кодовым названием "Артишок". "Допрос был очень успешным, под гипнозом удалось добиться регрессии - объект пережил инциденты из своего прошлого, удалось добиться амнезии о факте самого допроса", - говорится в записке. Подобный подход, как говорится в меморандуме, использовался дважды, агенты на явочных квартирах вели допросы "объектов", которым давали сочетание седативных препаратов и стимуляторов. "Тесты убедительно продемонстрировали эффективность комбинированной химико-гипнотической техники", - говорится в меморандуме.
https://ria.ru/20240930/chili-1975025267.html
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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ в 1950-е использовало наркотики и гипноз для допросов
ЦРУ в 1950-е допрашивало подозреваемых в шпионаже с помощью наркотиков и гипноза
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Агенты ЦРУ в 1950-х допрашивали подозреваемых в шпионаже с использованием наркотиков и гипноза, следует из опубликованного архивного меморандума.
Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США
опубликовал меморандум директору ЦРУ
от июля 1952 года о допросе подозреваемого "русского двойного агента" с использованием наркотиков и гипноза методом под кодовым названием "Артишок".
"Допрос был очень успешным, под гипнозом удалось добиться регрессии - объект пережил инциденты из своего прошлого, удалось добиться амнезии о факте самого допроса", - говорится в записке.
Подобный подход, как говорится в меморандуме, использовался дважды, агенты на явочных квартирах вели допросы "объектов", которым давали сочетание седативных препаратов и стимуляторов.
"Тесты убедительно продемонстрировали эффективность комбинированной химико-гипнотической техники", - говорится в меморандуме.