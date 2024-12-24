https://ria.ru/20241224/tsb-1990927903.html

Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку - РИА Новости, 24.12.2024

Центробанк рассказал, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, даже если... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:16:00+03:00

2024-12-24T06:16:00+03:00

2024-12-24T06:16:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно, потому что в условиях дефицита рабочей силы и других ресурсов, даже если производители и направят дешевые деньги на инвестиции, вырастут издержки, в том числе и на зарплаты, а это приведет к дополнительному разгону инфляции, говорится в письме ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно", - сказано в письме. По мнению Банка России, дешевые кредиты, даже если они будут направлены в инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами незамедлительно, они лишь дадут им новые деньги. "В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и, вместе с ними, цены на конечную продукцию", - указывает регулятор. ЦБ отмечает, что повышение ключевой ставки не снизит производственные возможности экономики, оно лишь затормозит избыточно растущий спрос, а ожидаемое Банком России временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5-1,5% в 2025 году отражает более сдержанную динамику спроса. Также регулятор объяснил, почему нельзя увеличивать объемы льготного кредитования. В ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов льготного кредитования может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки и ее поддержания на высоком уровне более продолжительное время для возвращения инфляции к цели. "Таким образом, платой за увеличение льготного кредитования, как всегда, станет более высокая стоимость кредита для несубсидируемых заемщиков. Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач", - заключили в ЦБ. Банк России по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

https://ria.ru/20241220/stavka-1990464392.html

https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)