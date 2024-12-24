https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

ЦБ России запустил самый захватывающий сериал года

ЦБ России запустил самый захватывающий сериал года - РИА Новости, 24.12.2024

ЦБ России запустил самый захватывающий сериал года

Одним из самых увлекательных экономических сериалов в этом году стал триллер про ключевую ставку Банка России. Даже те, кто обычно не обращает внимания на такой РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:00:00+03:00

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2024-12-24T08:07:00+03:00

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

аналитика

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Одним из самых увлекательных экономических сериалов в этом году стал триллер про ключевую ставку Банка России. Даже те, кто обычно не обращает внимания на такой показатель, следили за выходом очередной серии раз в месяц.Регулятор весь год прокручивал неожиданные сюжеты — то повышал ключевую ставку, когда этого никто не ждал, то повышал ее так сильно, что шокировал публику. В конце года казалось уже все очевидным: Центробанк в очередной раз по накатанной повысит ставку, причем все уже готовились к шоковому подъему сразу на два процента, а то и на все три-четыре, потому что инфляция оказалась стойким оловянным солдатиком и ее никак не удавалось сбить. Сюжет выглядел отличным: рекордная ставка пробьет новый потолок.Однако спойлер напрочь убил интригу, и интерес к сериалу поутих. Тем более для населения ставка что 21%, что 25% — по большому счету уже без разницы. Это бизнес еще за проценты борется.Но режиссер придумал новый поворот сюжета: 20 декабря Банку России удалось снова шокировать рынок — вместо резкого подъема ставки он ее оставил без изменения, на уровне 21%. Более того, регулятор неожиданно изменил тактику.Почему это вызвало шок? Потому что инфляция с последнего заседания ЦБ в октябре не стихла, а продолжила расти. Базовая инфляция в октябре и ноябре поднялась до 10,9%, тогда как в третьем квартале была 7,6%. А ведь именно снижение инфляции было главной целью Центробанка, и именно ее рост заставлял регулятора поднимать ставку в предыдущие месяцы шаг за шагом.И вот 20 декабря ЦБ сломал шаблон, который сам и создал. Некоторые экономисты стали бить тревогу: решение регулятора неадекватно росту цен и подрывает все его предыдущие усилия по замедлению инфляции и укреплению рубля.Тем не менее регулятор считает по-другому. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила слом шаблона. Она, конечно, видит, что инфляция все еще идет вверх, но теперь фокус внимания сместила в сторону кредитования. И здесь наконец удалось добиться успехов. Высокая ставка вкупе с ужесточением условий выдачи займов привела к фактической остановке розничного кредитования в ноябре. Более того, стало замедляться корпоративное кредитование: до этого казалось, что бизнес как будто не замечает высокой ставки. То есть спрос на потребление начал снижаться не только среди населения, но и в реальной экономике. И это для ЦБ стало важным сигналом для того, чтобы притормозить.А как же высокая инфляция? Ведь ЦБ так сильно беспокоился и повышал ставку как раз для того, чтобы не допустить ее разгона до 20-30% и не увести страну прямиком в 90-е. Во-первых, это удалось сделать, считает глава Банка России. Во-вторых, регулятор уверен, что инфляция скоро пойдет на спад: повышенная в октябре до 21% ставка сделает свое дело, просто надо еще немного подождать. В этом есть свой резон: эффект от повышения ставки транслируется в экономику не сразу, а с лагом в три-шесть месяцев.Наконец, третья причина того, что ЦБ как будто закрыл глаза на инфляцию, состоит в том, что у регулятора появились новые опасения относительно влияния своих действий на российскую экономику. Если раньше банк боялся, что экономика России погрузится в 90-е годы, то теперь боится улететь в другую крайность — закрутить гайки в реальной экономике так сильно, что бизнес начнет рушиться на глазах как карточный домик, а это тоже очень быстрый путь к рецессии, только с другой стороны. Первыми от высокой ставки пострадали строители и зависимые от их заказов металлурги.Лавировать между этими двумя крайностями, исходом которых является так или иначе рецессия (просто причины разные), — главная нетривиальная задача регулятора на сегодня.Стоны реального бизнеса о том, что ставка уже очень высока и ему крайне тяжело, судя по всему, не остались без внимания Центробанка и возымели эффект. Получается, что сейчас регулятор посчитал риски катастрофического разгона инфляции меньшими, чем удушение экономики и замедление ее до отрицательных значений.Что касается рубля, который Центробанк мог бы поддержать, если бы повысил ставку, то влияние регулятора на российскую валюту несколько преувеличено. Оно есть, но не такое сильное, как было до 2022 года. Да, в октябре решение ЦБ повысить ставку благотворно сказалось на курсе рубля: падение остановилось. Однако для его укрепления этого уже было недостаточно. Все-таки фундаментально на курс нашей валюты в последние два года оказывают влияние импортно-экспортные операции. И санкции, которые в этом году усложнили межстрановые финансовые операции, делают свое дело. Рублю помогли бы другие механизмы, которые пока не задействованы, возможно, потому, что могут оказаться бессмысленными опять же из-за санкционных сложностей. Поэтому глобально очень нужны новые механизмы независимых расчетов с торговыми партнерами, что очень поможет курсу.Да и в целом укреплять рубль — это вообще не входит в задачи Центробанка. Хотя снижение его курса на десять процентов за последние три месяца — это фактор, который регулятор точно учитывает как проинфляционный. Текущий разгон инфляции регулятор как раз списывает на выросший ранее выше 100 рублей доллар. Постепенно девальвация трансформируется в инфляцию через удорожание импорта. И еще один поддерживающий рост цен фактор, на который ЦБ не может особо повлиять, — это рост бюджетных расходов, который традиционно особенно заметен в конце года. Поэтому регулятор просто надеется на бюджетное затишье в первые месяцы нового года.Правильную ли стратегию выбрал Центробанк, там ли подстелил соломку российской экономике, станет понятно ближе к февралю 2025 года, когда состоится очередное заседание регулятора. Февральская серия набиуллинского сериала может оказаться не менее увлекательной: ставка снова повышается, причем резко, потому что коварная инфляция с новой силой угрожает России. Или, наоборот, новая серия может оказаться скучной — Центробанк второй раз подряд сохраняет ставку и радуется относительно начавшей наконец снижаться инфляции. А вот серии о снижении ключевой ставки придется подождать подольше, как минимум до лета, а скорее до второго полугодия 2025-го.

https://ria.ru/20241220/stavka-1990464392.html

https://realty.ria.ru/20241220/tsb-1990435054.html

https://realty.ria.ru/20241220/eksperty-1990414153.html

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), аналитика