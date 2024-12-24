В Киевской области пятый раз за сутки объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской, Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога пятый раз за сутки объявлена в Киевской области, а также в Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, в Черкасской области тревогу в пятый раз объявили в 22.11 мск, спустя десять минут - в Черниговской области. На Киевскую область тревога распространилась в 22.45.
Кроме того, тревога продолжает звучать более семи часов в Полтавской и Сумской областях, и более пяти часов в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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