https://ria.ru/20241224/trevoga-1990928357.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.12.2024
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:34:00+03:00
2024-12-24T06:34:00+03:00
2024-12-24T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
черниговская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_8c9daf9f2e87af21df634b9ba785ad4e.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киеве тревогу объявили в 05.23 (06.23 мск), в Киевской области - в 04.48 (05.48 мск) вторника. В Харьковской области сигнал воздушной тревоги звучит уже 8,5 часа - с 20.59 (21.59 мск) понедельника. На остальные указанные области воздушная тревога начала распространяться с 22.11 (23.11 мск) понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241224/vzryvy-1990924498.html
киев
черниговская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_253b5e0d9453db832d78a7cba0d2e355.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, черниговская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Черниговская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве власти второй раз за ночь объявили воздушную тревогу