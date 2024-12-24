https://ria.ru/20241224/trassa-1990971111.html
В Красноярском крае перекрыли трассу из-за ДТП
В Красноярском крае перекрыли трассу из-за ДТП - РИА Новости, 24.12.2024
В Красноярском крае перекрыли трассу из-за ДТП
Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" полностью перекрыта в Красноярском крае из-за ДТП, организован объезд этого участка, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:52:00+03:00
2024-12-24T11:52:00+03:00
2024-12-24T11:52:00+03:00
происшествия
авто
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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" полностью перекрыта в Красноярском крае из-за ДТП, организован объезд этого участка, сообщает краевой главк МВД. По данным ведомства, во вторник на 961-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" произошло столкновение двух фур и легковушки Toyota. В результате происшествия грузовики загорелись. "Движение на участке трассы сейчас перекрыто в оба направления. Информации о пострадавших нет. В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд через поселок Громадск и село Рыбное", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают сотрудники ДПС и оперативные службы. Ранее МЧС РФ сообщало, что в ДТП пострадал один человек.
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Крупное ДТП на федеральной трассе Р-255 в Красноярском крае
Федеральную трассу Р-255 полностью перекрыли на 981-м километре в Красноярском крае из-за крупного ДТП
2024-12-24T11:52
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происшествия, авто, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), toyota corolla
Происшествия, Авто, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Toyota Corolla
В Красноярском крае перекрыли трассу из-за ДТП
В Красноярском крае полностью перекрыли трассу Р-255 "Сибирь" из-за ДТП