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Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа - РИА Новости, 25.12.2024
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22:45 24.12.2024 (обновлено: 00:23 25.12.2024)
https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа - РИА Новости, 25.12.2024
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и не желает повторения Минских соглашений, заявил будущий... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-24T22:45:00+03:00
2024-12-25T00:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и не желает повторения Минских соглашений, заявил будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business. &quot;Президент (Трамп. — Прим. ред.) очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Это его приоритет номер один в сфере национальной безопасности. Но он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного. В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем&quot;, — отметил он.Трамп понимает важность отношений как с союзниками США, так и с президентом Владимиром Путиным, сказал Келлог. По его словам, избранный президент может разрешить ситуацию и сделает это в относительно короткий срок. Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, НАТО
Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа

Келлог: Трамп не хочет повторения Минских соглашений по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и не желает повторения Минских соглашений, заявил будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.
«

"Президент (Трамп. — Прим. ред.) очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Это его приоритет номер один в сфере национальной безопасности. Но он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного. В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем", — отметил он.

Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине
Вчера, 01:05
Трамп понимает важность отношений как с союзниками США, так и с президентом Владимиром Путиным, сказал Келлог. По его словам, избранный президент может разрешить ситуацию и сделает это в относительно короткий срок.

Ранее российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.

Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам
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В миреРоссияУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ПутинКит КеллогНАТО
 
 
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