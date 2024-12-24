https://ria.ru/20241224/tramp-1991112237.html

Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа

Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа - РИА Новости, 25.12.2024

Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и не желает повторения Минских соглашений, заявил будущий... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-24T22:45:00+03:00

2024-12-24T22:45:00+03:00

2024-12-25T00:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и не желает повторения Минских соглашений, заявил будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business. "Президент (Трамп. — Прим. ред.) очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Это его приоритет номер один в сфере национальной безопасности. Но он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного. В прошлом мы видели мирный процесс, который пытались проводить между Россией и Украиной. И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем", — отметил он.Трамп понимает важность отношений как с союзниками США, так и с президентом Владимиром Путиным, сказал Келлог. По его словам, избранный президент может разрешить ситуацию и сделает это в относительно короткий срок. Американский лидер обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона разорвала все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".

https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html

https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато