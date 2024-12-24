https://ria.ru/20241224/tramp-1991096845.html

Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников

Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников - РИА Новости, 24.12.2024

Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T19:46:00+03:00

2024-12-24T19:46:00+03:00

2024-12-24T19:46:00+03:00

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере. "Сразу после инаугурации я прикажу минюсту добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. В стране снова будет закон и порядок", - написал Трамп в своей соцсети Thruth Social. Он осудил Байдена, который ранее смягчил наказание для 37 приговоренных к высшей мере, заменив его на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. По словам Трампа, такое решение не имеет никакого смысла и расстраивает родственников жертв. Байден ранее заявил, что выступает против использования смертной казни на федеральном уровне. В США 27 штатов допускают смертную казнь как форму наказания. На федеральном уровне к высшей мере закон позволяет приговорить более чем за 40 преступлений.

https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден