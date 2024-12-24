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Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников - РИА Новости, 24.12.2024
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19:46 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/tramp-1991096845.html
Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников
Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников - РИА Новости, 24.12.2024
Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:46:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере. "Сразу после инаугурации я прикажу минюсту добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. В стране снова будет закон и порядок", - написал Трамп в своей соцсети Thruth Social. Он осудил Байдена, который ранее смягчил наказание для 37 приговоренных к высшей мере, заменив его на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. По словам Трампа, такое решение не имеет никакого смысла и расстраивает родственников жертв. Байден ранее заявил, что выступает против использования смертной казни на федеральном уровне. В США 27 штатов допускают смертную казнь как форму наказания. На федеральном уровне к высшей мере закон позволяет приговорить более чем за 40 преступлений.
https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп в канун Рождества призвал к смертной казни для убийц и насильников

Трамп поручил Минюсту США добиваться смертной казни для убийц и насильников

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после своей инаугурации поручит минюсту добиваться смертной казни для обвиняемых в убийствах и изнасилованиях, раскритиковав действующего американского лидера Джо Байдена, который смягчил наказание для приговоренных к высшей мере.
"Сразу после инаугурации я прикажу минюсту добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. В стране снова будет закон и порядок", - написал Трамп в своей соцсети Thruth Social.
Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Он осудил Байдена, который ранее смягчил наказание для 37 приговоренных к высшей мере, заменив его на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. По словам Трампа, такое решение не имеет никакого смысла и расстраивает родственников жертв.
Байден ранее заявил, что выступает против использования смертной казни на федеральном уровне.
В США 27 штатов допускают смертную казнь как форму наказания. На федеральном уровне к высшей мере закон позволяет приговорить более чем за 40 преступлений.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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