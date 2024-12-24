https://ria.ru/20241224/terrorist-1991053320.html

Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов

Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 24.12.2024

Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:21:00+03:00

2024-12-24T17:21:00+03:00

2024-12-24T17:30:00+03:00

pussy riot

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

петр верзилов

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга."Верзилов Петр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва", - значится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

pussy riot, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), петр верзилов