https://ria.ru/20241224/terrorist-1991053320.html
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 24.12.2024
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:21:00+03:00
2024-12-24T17:21:00+03:00
2024-12-24T17:30:00+03:00
pussy riot
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
петр верзилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга."Верзилов Петр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва", - значится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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pussy riot, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), петр верзилов
Pussy Riot, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Петр Верзилов
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов
Участника группы Pussy Riot Верзилова внесли в список террористов и экстремистов