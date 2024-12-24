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Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 24.12.2024
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17:21 24.12.2024 (обновлено: 17:30 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/terrorist-1991053320.html
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 24.12.2024
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов
Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:21:00+03:00
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pussy riot
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
петр верзилов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга."Верзилов Петр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва", - значится в перечне.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html
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pussy riot, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), петр верзилов
Pussy Riot, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Петр Верзилов
Участника группы Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов

Участника группы Pussy Riot Верзилова внесли в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПетр Верзилов*
Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Петр Верзилов*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов* (признан иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Верзилов Петр Юрьевич*, 25.10.1987 года рождения, Москва", - значится в перечне.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
Юрий Шефлер* - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Водочного магната Шефлера* внесли в список террористов и экстремистов
10 декабря, 16:52
 
Pussy RiotРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Петр Верзилов
 
 
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