https://ria.ru/20241224/svo-1990993235.html

ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024

ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области

Группировка "Север" поразила формирования 14 украинских бригад в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:02:00+03:00

2024-12-24T14:02:00+03:00

2024-12-24T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Группировка "Север" поразила формирования 14 украинских бригад в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", — отметили в ведомстве. По силам противника ударили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасская Конопелька.Кроме того, российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также трех — в Сумской. Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины