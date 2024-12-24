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ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 24.12.2024 (обновлено: 15:08 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/svo-1990993235.html
ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024
ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила формирования 14 украинских бригад в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:02:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Группировка "Север" поразила формирования 14 украинских бригад в курском приграничье, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", — отметили в ведомстве. По силам противника ударили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасская Конопелька.Кроме того, российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также трех — в Сумской. Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241224/poteri-1990989684.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по подразделениям 14 бригад ВСУ в Курской области

Группировка войск "Север" отразила четыре контратаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Группировка "Север" поразила формирования 14 украинских бригад в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По силам противника ударили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасская Конопелька.
Кроме того, российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах девяти населенных пунктов Курской области, а также трех — в Сумской.
Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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