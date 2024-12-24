https://ria.ru/20241224/svo-1990979592.html

Россия продолжает СВО, заявил Песков

Россия продолжает СВО, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024

Россия продолжает СВО, заявил Песков

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, Москве важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:40:00+03:00

2024-12-24T12:40:00+03:00

2024-12-24T12:57:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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политика

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, Москве важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью газете Magyar Nemzet высказал мнение, что конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон."Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявления Орбана.Как напомнил представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия сохраняет открытость для решения этих задач посредством переговоров.

https://ria.ru/20241223/kreml-1990800335.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий песков, виктор орбан, москва, владимир путин, политика