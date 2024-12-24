https://ria.ru/20241224/svo-1990979592.html
Россия продолжает СВО, заявил Песков
Россия продолжает СВО, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2024
Россия продолжает СВО, заявил Песков
Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, Москве важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:40:00+03:00
2024-12-24T12:40:00+03:00
2024-12-24T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, Москве важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью газете Magyar Nemzet высказал мнение, что конфликт на Украине закончится в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон."Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявления Орбана.Как напомнил представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия сохраняет открытость для решения этих задач посредством переговоров.
https://ria.ru/20241223/kreml-1990800335.html
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россия, украина, дмитрий песков, виктор орбан, москва, владимир путин, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Москва, Владимир Путин, Политика
Россия продолжает СВО, заявил Песков
Песков заявил, что важно выполнить задачи по обеспечению безопаности России