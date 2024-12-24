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Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:26:00+03:00
2024-12-24T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Днепра" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ