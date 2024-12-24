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Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
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12:26 24.12.2024 (обновлено: 12:46 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/svo-1990977452.html
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:26:00+03:00
2024-12-24T12:46:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241224/vsu-1990933027.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Днепра" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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