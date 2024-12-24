https://ria.ru/20241224/svo-1990977452.html

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.12.2024

Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:26:00+03:00

2024-12-24T12:26:00+03:00

2024-12-24T12:46:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военных, гаубица Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)