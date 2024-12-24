https://ria.ru/20241224/svo-1990976829.html

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 24.12.2024

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и дронов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 146... РИА Новости, 24.12.2024

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и дронов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 146 районах, средства ПВО сбили 65 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 420 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 967 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 969 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 469 единиц специальной военной автомобильной техники.

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вооруженные силы украины, россия, сша