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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 24.12.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования потеряли в зоне группировки "Восток" до 160 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Paladin, "Акация" и "Мста-С", сообщили в РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:21:00+03:00
2024-12-24T12:21:00+03:00
2024-12-24T12:26:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне группировки "Восток" до 160 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Paladin, "Акация" и "Мста-С", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-С" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"