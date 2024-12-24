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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 24.12.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Украинские формирования потеряли в зоне группировки "Восток" до 160 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Paladin, "Акация" и "Мста-С", сообщили в РИА Новости, 24.12.2024

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специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне группировки "Восток" до 160 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Paladin, "Акация" и "Мста-С", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм гаубица "Мста-С" и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша