https://ria.ru/20241224/svo-1990956506.html

Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО

Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО - РИА Новости, 24.12.2024

Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО

Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:02:00+03:00

2024-12-24T11:02:00+03:00

2024-12-24T11:10:00+03:00

происшествия

краснодарский край

выселковский район

краснодарский краевой суд

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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района Александр Стешук в сентябре 2021 года перелез через забор в поисках металлолома, но его заметил хозяин дома. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которую обвиняемый ударил ножом не менее девяти раз, убив и ее. После этого злоумышленник похитил около 140 тысяч рублей, внес тела в дом и поджег, чтобы скрыть следы убийства. В понедельник Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После этого Краснодарский краевой суд рассмотрел ходатайство об отправке Стешука в зону СВО. "Стешук признан годным и принят к военной службе по контракту, суд рассмотрел заявленное ходатайство. Осужденный подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции. Представители защиты и обвинения не возражали. Судом ходатайство удовлетворено, осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241222/putin-1990713678.html

https://ria.ru/20241221/svo-1990415332.html

краснодарский край

выселковский район

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, выселковский район, краснодарский краевой суд