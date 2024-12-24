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Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО - РИА Новости, 24.12.2024
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11:02 24.12.2024 (обновлено: 11:10 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/svo-1990956506.html
Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО
Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО - РИА Новости, 24.12.2024
Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО
Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:02:00+03:00
2024-12-24T11:10:00+03:00
происшествия
краснодарский край
выселковский район
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района Александр Стешук в сентябре 2021 года перелез через забор в поисках металлолома, но его заметил хозяин дома. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которую обвиняемый ударил ножом не менее девяти раз, убив и ее. После этого злоумышленник похитил около 140 тысяч рублей, внес тела в дом и поджег, чтобы скрыть следы убийства. В понедельник Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После этого Краснодарский краевой суд рассмотрел ходатайство об отправке Стешука в зону СВО. "Стешук признан годным и принят к военной службе по контракту, суд рассмотрел заявленное ходатайство. Осужденный подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции. Представители защиты и обвинения не возражали. Судом ходатайство удовлетворено, осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241222/putin-1990713678.html
https://ria.ru/20241221/svo-1990415332.html
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происшествия, краснодарский край, выселковский район, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Выселковский район, Краснодарский краевой суд
Житель Кубани, осужденный за убийство пожилых супругов, отправится на СВО

Житель Кубани, осужденный на 18 лет за убийство пожилых супругов, поедет на СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 дек - РИА Новости. Грабитель, осужденный на Кубани на 18 лет колонии строгого режима за убийство пожилой супружеской пары, отправится в зону спецоперации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным следствия, 37-летний житель Выселковского района Александр Стешук в сентябре 2021 года перелез через забор в поисках металлолома, но его заметил хозяин дома. Фигурант ударил ножом пенсионера не менее 16 раз. На шум вышла его жена, которую обвиняемый ударил ножом не менее девяти раз, убив и ее. После этого злоумышленник похитил около 140 тысяч рублей, внес тела в дом и поджег, чтобы скрыть следы убийства. В понедельник Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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После этого Краснодарский краевой суд рассмотрел ходатайство об отправке Стешука в зону СВО.
"Стешук признан годным и принят к военной службе по контракту, суд рассмотрел заявленное ходатайство. Осужденный подтвердил свое добровольное желание убыть в зону проведения специальной военной операции. Представители защиты и обвинения не возражали. Судом ходатайство удовлетворено, осужденный в установленном порядке будет передан уполномоченному военному лицу", - говорится в сообщении.
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