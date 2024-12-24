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Свидетель по делу Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах - РИА Новости, 24.12.2024
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01:14 24.12.2024 (обновлено: 06:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/svidetel-1990917463.html
Свидетель по делу Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах
Свидетель по делу Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах - РИА Новости, 24.12.2024
Свидетель по делу Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах
Одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на ее счетах, сославшись на 51 статью... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:14:00+03:00
2024-12-24T06:02:00+03:00
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на ее счетах, сославшись на 51 статью Конституции России, говорится в судебных документах в распоряжении РИА Новости."В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля… в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях", — сказано в документах. Как говорится в материалах, Иванов распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, бывшей и нынешних жен, а также переоформлял имущество на близких.Согласно статье 51 Конституции, "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников". В конце апреля Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Срок следствия и арест Иванова продлены до 23 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241222/ivanov-1990676606.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Свидетель по делу Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах

Свидетельница по делу Иванова отказалась объяснить движение средств на ее счетах

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одна из свидетельниц по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на ее счетах, сославшись на 51 статью Конституции России, говорится в судебных документах в распоряжении РИА Новости.
"В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля… в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях", — сказано в документах.
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Как говорится в материалах, Иванов распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, бывшей и нынешних жен, а также переоформлял имущество на близких.
Согласно статье 51 Конституции, "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников".
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Срок следствия и арест Иванова продлены до 23 марта 2025 года.
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