Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор" - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 24.12.2024 (обновлено: 17:01 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/sudno-1991042313.html
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор" - РИА Новости, 24.12.2024
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:33:00+03:00
2024-12-24T17:01:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
средиземное море
крушение судна "урса майор"
испания
южная транспортная прокуратура
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990975343_0:157:780:596_1920x0_80_0_0_e47477f7c2bf3b87730fb6971d2a28aa.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом РФ произошел инцидент, приведший к его затоплению. Отмечается, что экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасателям. В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего.Подчеркивается, что следователями СК РФ, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Также произошедшим заинтересовалась прокуратура."Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в Средиземном море 23.12.2024 с российским судном "Ursa Major", следовавшим из Санкт-Петербурга во Владивосток", - сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, затем к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет испанское издание Verdad со ссылкой на капитана, судно перевозило пустые контейнеры."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
https://ria.ru/20241224/stambul-1990916361.html
https://ria.ru/20241224/sudno-1990974646.html
россия
средиземное море
испания
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990975343_0:84:780:669_1920x0_80_0_0_2cb4c57355b87964edca2a0e77d8852b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, средиземное море, крушение судна "урса майор", испания, южная транспортная прокуратура, санкт-петербург
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Средиземное море, Крушение судна "Урса Майор", Испания, Южная транспортная прокуратура, Санкт-Петербург
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"

После крушения "Урса Майор" возбудили дело о нарушении правил безопасности

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - говорится в сообщении.
Члены экипажа судна Ursa Major в Картахене, Испания - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ: район крушения судна Ursa Major был отмечен опасным для судоходства
Вчера, 10:12
По предварительным данным, днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом РФ произошел инцидент, приведший к его затоплению. Отмечается, что экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасателям. В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего.
Подчеркивается, что следователями СК РФ, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также произошедшим заинтересовалась прокуратура.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом
Вчера, 00:55
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в Средиземном море 23.12.2024 с российским судном "Ursa Major", следовавшим из Санкт-Петербурга во Владивосток", - сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.
По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, затем к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет испанское издание Verdad со ссылкой на капитана, судно перевозило пустые контейнеры.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения "Урса Майор"
Вчера, 12:10
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияСредиземное мореКрушение судна "Урса Майор"ИспанияЮжная транспортная прокуратураСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала