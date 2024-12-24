https://ria.ru/20241224/sudno-1991042313.html
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор" - РИА Новости, 24.12.2024
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:33:00+03:00
2024-12-24T16:33:00+03:00
2024-12-24T17:01:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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средиземное море
крушение судна "урса майор"
испания
южная транспортная прокуратура
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом РФ произошел инцидент, приведший к его затоплению. Отмечается, что экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасателям. В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего.Подчеркивается, что следователями СК РФ, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Также произошедшим заинтересовалась прокуратура."Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в Средиземном море 23.12.2024 с российским судном "Ursa Major", следовавшим из Санкт-Петербурга во Владивосток", - сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, затем к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет испанское издание Verdad со ссылкой на капитана, судно перевозило пустые контейнеры."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
https://ria.ru/20241224/sudno-1990945516.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, средиземное море, крушение судна "урса майор", испания, южная транспортная прокуратура, санкт-петербург
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Средиземное море, Крушение судна "Урса Майор", Испания, Южная транспортная прокуратура, Санкт-Петербург
СК возбудил дело после крушения судна "Урса Майор"
После крушения "Урса Майор" возбудили дело о нарушении правил безопасности
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек, возбуждено после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море, сообщается в Telegram
-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, днем 23 декабря 2024 года в акватории Средиземного моря на судне под флагом РФ произошел инцидент, приведший к его затоплению. Отмечается, что экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке и сообщил о произошедшем спасателям. В настоящее время устанавливается судьба двоих членов экипажа, находящихся в эпицентре произошедшего.
Подчеркивается, что следователями СК РФ, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также произошедшим заинтересовалась прокуратура.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту аварийного происшествия в Средиземном море 23.12.2024 с российским судном "Ursa Major", следовавшим из Санкт-Петербурга во Владивосток", - сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести.
По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, затем к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет испанское издание Verdad со ссылкой на капитана, судно перевозило пустые контейнеры.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.