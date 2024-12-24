https://ria.ru/20241224/sudno-1990974646.html
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения "Урса Майор"
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения "Урса Майор" - РИА Новости, 24.12.2024
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения "Урса Майор"
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения российского грузового судна "Урса Майор", затонувшего в международных водах между Испанией и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:10:00+03:00
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МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения российского грузового судна "Урса Майор", затонувшего в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве."Посольство выясняет обстоятельства крушения в 110 километрах от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна "Урса Майор". Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу", — сказали в посольстве.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание Verdad со ссылкой на капитана судна, в момент крушения на "Урса Майор" перевозились пустые контейнеры."Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.
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россия, испания, в мире, алжир (провинция), крушение судна "урса майор"
Россия, Испания, В мире, Алжир (провинция), Крушение судна "Урса Майор"
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения "Урса Майор"
Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения судна "Урса Майор"
МАДРИД, 24 дек – РИА Новости. Посольство России в Испании выясняет обстоятельства крушения российского грузового судна "Урса Майор", затонувшего в международных водах между Испанией и Алжиром, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Посольство выясняет обстоятельства крушения в 110 километрах от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна "Урса Майор". Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу", — сказали в посольстве.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание Verdad со ссылкой на капитана судна, в момент крушения на "Урса Майор" перевозились пустые контейнеры.
"Урса Майор" - грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.