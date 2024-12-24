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Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море

Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море - РИА Новости, 24.12.2024

Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море

Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж опроверг информацию о том, что Хартум отказался от соглашения о строительстве российской военно-морской базы на Красном... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:59:00+03:00

2024-12-24T14:59:00+03:00

2024-12-24T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж опроверг информацию о том, что Хартум отказался от соглашения о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. "Это ложные сообщения, я считаю, что они вводят в заблуждение. Отношения Судана и России сейчас находятся на самом высоком уровне, и стороны стремятся к их дальнейшему укреплению и развитию во всех аспектах. В этом контексте мы рассматриваем соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Судане", - сказал дипломат РИА Новости. Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудников суданской разведки и западных чиновников передавало, что Хартум якобы отказался от соглашения с Москвой о строительстве военно-морской базы, опасаясь санкций со стороны США и других западных стран. Позднее Bloomberg удалило публикацию со своего сайта, но упоминания материала остались в текстах российских СМИ-иноагентов и иностранной прессы. О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, о нем писала "Российская газета". Тогда издание сообщало, что проект создания базы ВМФ представило Минобороны РФ, он был согласован с российскими МИД, Генпрокуратурой и СК. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа будет осуществляться силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

https://ria.ru/20241110/rossija-1982887211.html

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россия, хартум (город), москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), в мире