Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
Посол Сиррадж: Судан не отказывается от обязательств по созданию базы ВМФ России
© Фото : Посольство Судана в РоссииПосол Судана в России Мохаммед Сиррадж
© Фото : Посольство Судана в России
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж опроверг информацию о том, что Хартум отказался от соглашения о строительстве российской военно-морской базы на Красном море.
"Это ложные сообщения, я считаю, что они вводят в заблуждение. Отношения Судана и России сейчас находятся на самом высоком уровне, и стороны стремятся к их дальнейшему укреплению и развитию во всех аспектах. В этом контексте мы рассматриваем соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Судане", - сказал дипломат РИА Новости.
Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудников суданской разведки и западных чиновников передавало, что Хартум якобы отказался от соглашения с Москвой о строительстве военно-морской базы, опасаясь санкций со стороны США и других западных стран. Позднее Bloomberg удалило публикацию со своего сайта, но упоминания материала остались в текстах российских СМИ-иноагентов и иностранной прессы.
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, о нем писала "Российская газета". Тогда издание сообщало, что проект создания базы ВМФ представило Минобороны РФ, он был согласован с российскими МИД, Генпрокуратурой и СК. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа будет осуществляться силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.