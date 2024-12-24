https://ria.ru/20241224/sud-1991062157.html

Суд приговорил жителя Крыма к 22 годам тюрьмы за теракты по заданию Украины

Суд приговорил жителя Крыма к 22 годам тюрьмы за теракты по заданию Украины - РИА Новости, 24.12.2024

Суд приговорил жителя Крыма к 22 годам тюрьмы за теракты по заданию Украины

Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Крыма Павла Левченко, устроившего два взрыва на железной дороге по заданию... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:52:00+03:00

2024-12-24T17:52:00+03:00

2024-12-24T18:30:00+03:00

украина

происшествия

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя Крыма Павла Левченко, устроившего два взрыва на железной дороге по заданию разведуправления минобороны Украины, сообщил журналистам представитель суда.По данным следствия, в апреле 2022 года Левченко начал сотрудничать с главным управлением разведки минобороны Украины. После прохождения обучения по обращению с оружием и взрывчаткой в мае 2023 года он получил задание изготовить СВУ и определить два объекта для терактов, что он и сделал.После этого, по информации обвинения, Левченко разместил два СВУ под верхнее строение железнодорожного полотна и совершил два взрыва во время прохождения по ним грузовых железнодорожных поездов. Позже он решил изготовить еще четыре СВУ, чтобы взорвать топливный склад и устроить еще три теракта железной дороге, но его задержали правоохранители.Уголовное дело было возбуждено по статьям о госизмене, прохождении обучения для террористической деятельности, двум эпизодам теракта, а также нескольким эпизодам приготовления к теракту, незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, их незаконном изготовлении и покушении на данное преступление."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 миллион рублей", - сказал представитель суда.Дело слушалось в закрытом режиме.

https://ria.ru/20241224/prigovor-1991027325.html

https://ria.ru/20241224/spektor-1990965526.html

украина

республика крым

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украина, происшествия, республика крым