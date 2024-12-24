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При стрельбе в торговом центре в Индианаполисе пострадал один человек - РИА Новости, 24.12.2024
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При стрельбе в торговом центре в Индианаполисе пострадал один человек
При стрельбе в торговом центре в Индианаполисе пострадал один человек - РИА Новости, 24.12.2024
При стрельбе в торговом центре в Индианаполисе пострадал один человек
Стрельба произошла в торговом центре американского города Индианаполис, минимум один человек пострадал, подозреваемый задержан, сообщила местная полиция. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:00:00+03:00
2024-12-24T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Индианаполис, минимум один человек пострадал, подозреваемый задержан, сообщила местная полиция. &quot;Полиция расследует стрельбу, произошедшую в торговом центре Castleton Square около 20.30 (04.30 мск вторника - ред.) в понедельник&quot;, - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.Отмечается, что пока полиция обеспечивала безопасность района, покупатели были эвакуированы из здания в преддверии рождественских праздников. Исходя из сообщения, первоначально о пострадавших не сообщалось, однако примерно через час в местную больницу поступил взрослый мужчина с огнестрельным ранением. Его состояние - стабильное. Через несколько часов после инцидента полиция задержала 18-летнего Аарона МакКлура за запугивание с применением смертоносного оружия в связи с его предполагаемой ролью в этом деле. Как подсчитал отслеживающий статистику вооруженного насилия портал Gun Violence Archive, в 2023 году в инцидентах с применением огнестрельного оружия пострадал или погиб 5771 человек в возрасте до 18 лет. Этот показатель фиксируется на самом высоком уровне с 2020 года, когда за год погибли или пострадали 5159 представителей молодежи. При этом в 2021 году число достигло 5712 человек, а в 2022 от оружия в США и вовсе погибли 6179 человек до 18 лет. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. Сам Байден заявлял, что "оружие - убийца детей номер один в Америке": от него погибает больше детей, чем несущих службу полицейских и военных вместе взятых.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, индианаполис, россия, сша, джо байден, facebook
В мире, Индианаполис, Россия, США, Джо Байден, Facebook
При стрельбе в торговом центре в Индианаполисе пострадал один человек

Стрельба произошла в ТЦ в американском Индианаполисе, пострадал один человек

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре американского города Индианаполис, минимум один человек пострадал, подозреваемый задержан, сообщила местная полиция.
«

"Полиция расследует стрельбу, произошедшую в торговом центре Castleton Square около 20.30 (04.30 мск вторника - ред.) в понедельник", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.

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Отмечается, что пока полиция обеспечивала безопасность района, покупатели были эвакуированы из здания в преддверии рождественских праздников.
Исходя из сообщения, первоначально о пострадавших не сообщалось, однако примерно через час в местную больницу поступил взрослый мужчина с огнестрельным ранением. Его состояние - стабильное.
Через несколько часов после инцидента полиция задержала 18-летнего Аарона МакКлура за запугивание с применением смертоносного оружия в связи с его предполагаемой ролью в этом деле.
Как подсчитал отслеживающий статистику вооруженного насилия портал Gun Violence Archive, в 2023 году в инцидентах с применением огнестрельного оружия пострадал или погиб 5771 человек в возрасте до 18 лет. Этот показатель фиксируется на самом высоком уровне с 2020 года, когда за год погибли или пострадали 5159 представителей молодежи. При этом в 2021 году число достигло 5712 человек, а в 2022 от оружия в США и вовсе погибли 6179 человек до 18 лет.
Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. Сам Байден заявлял, что "оружие - убийца детей номер один в Америке": от него погибает больше детей, чем несущих службу полицейских и военных вместе взятых.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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