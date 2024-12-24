https://ria.ru/20241224/strakhovanie-1990922115.html

Назван самый популярный вид страхования у поставщиков

Назван самый популярный вид страхования у поставщиков - РИА Новости, 24.12.2024

Назван самый популярный вид страхования у поставщиков

Страхование грузов стало самым популярным видом страхования у поставщиков в третьем квартале текущего года, на втором месте - страхование сроков доставки,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:49:00+03:00

2024-12-24T03:49:00+03:00

2024-12-24T03:49:00+03:00

экономика

гк "деловые линии"

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Страхование грузов стало самым популярным видом страхования у поставщиков в третьем квартале текущего года, на втором месте - страхование сроков доставки, рассказала РИА Новости руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж логистической компании "Скиф-Карго" Оксана Чернышева на основании анализа клиентской базы компании. "Самый популярный вид страхования в третьем квартале 2024 года — страхование грузов. Второй по популярности — страхование сроков доставки. Любой поставщик федеральных сетей страхует свои риски, связанные с нарушением срока доставки, особенно "акционного" товара. Получая штрафы от сетей, рассчитанные от стоимости товара, грузовладельцы минимизируют свои риски, вызванные с недобросовестным исполнением своих обязательств транспортными компаниями, осуществляющими доставку", — приводятся слова Чернышевой в сообщении пресс-службы компании. В компании отметили, что среди ее клиентов есть и те, кто категорически отказываются страховать свой груз, мотивируя отказ наличием полиса ответственности экспедитора и автомобильного перевозчика. Чаще всего это сегмент малого бизнеса, который еще не сталкивался с потерей большой партии груза по причине пожара или кражи. "Страхование ответственности экспедитора лимитировано определенной суммой на один страховой случай и фиксированной франшизой. При утрате дорогостоящего груза возмещение грузовладельцу может не погасить полной суммы ущерба. А в случае страхования груза сумма возмещения определяется документами, подтверждающими стоимость данного груза. Тем не менее, с каждым годом все больше клиентов понимают свой риск и соглашаются страховать грузы", — отметили в "Скиф-Карго". Согласно данным платформы страхования грузоперевозок Zunami (разработчик — ИТ-компания "Инносети"), за первые три квартала текущего года страховые компании увеличили объем страховых премий в области логистики на 36%, что говорит о востребованности страхования в отрасли. Замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян добавил, что если компания выступает в качестве экспедитора, то самостоятельно оформляет страховые документы на все грузы. "Если говорить про рынок в целом, то в отрасли увеличивается количество накладных со страхованием сроков по ускоренным доставкам, к примеру, в авиа- и экспресс-перевозках. Рост спроса на подобные услуги можно связать с повышением культуры страхования. Страховые компании предлагают новые продукты, которые отвечают потребностям участников рынка", — прокомментировал в свою очередь замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.

https://realty.ria.ru/20241112/bpla-1983099541.html

https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, гк "деловые линии"