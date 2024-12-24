https://ria.ru/20241224/stavki-1991111157.html
Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам
Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам - РИА Новости, 24.12.2024
Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам
Некоторые крупные банки в России понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T22:25:00+03:00
2024-12-24T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Некоторые крупные банки в России понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций.Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по ряду сберегательных продуктов вслед за решением совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения.Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт - до 23%. Альфа-банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам до двух процентных пунктов. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%.Ранее ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Почта банк и Абсолют банк сообщили РИА Новости, что не планируют в ближайшее время менять условия по вкладам.
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экономика, альфа-банк, газпромбанк
Экономика, Альфа-банк, Газпромбанк
Несколько крупных банков понизили ставки по депозитам
Три крупных банка снизили ставки по вкладам после решения ЦБ по ставке
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Некоторые крупные банки в России понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций.
Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по ряду сберегательных продуктов вслед за решением совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения.
Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт - до 23%. Альфа-банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам до двух процентных пунктов. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%.
Ранее ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Почта банк и Абсолют банк сообщили РИА Новости, что не планируют в ближайшее время менять условия по вкладам.