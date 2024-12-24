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В США отменили ограничения на полеты American Airlines
В США отменили ограничения на полеты American Airlines - РИА Новости, 24.12.2024
В США отменили ограничения на полеты American Airlines
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило об отмене ограничений на полеты авиакомпании American Airlines. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:05:00+03:00
2024-12-24T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило об отмене ограничений на полеты авиакомпании American Airlines. Ранее American Airlines сообщила о техническом сбое, затронувшем все рейсы по США в канун Рождества. По данным FAA, речь шла о запрете полетов самолетов компании в общенациональном масштабе. "Общенациональный запрет на взлет для компании American Airlines отменен", - сообщает центр управления системой воздушного движения в США, расположенный в штаб-квартире FAA в Вашингтоне. Подробности инцидента не уточнялись. Однако агентство Блумберг сообщает, что авиакомпания могла столкнуться со сбоем программного обеспечения, из-за которого она была не в состоянии рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов в один из самых загруженных дней в году.
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в мире, сша, american airlines, faa
В мире, США, American Airlines, FAA
В США отменили ограничения на полеты American Airlines
В США сообщили от отмене ограничений на полеты American Airlines