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В США отменили ограничения на полеты American Airlines

В США отменили ограничения на полеты American Airlines - РИА Новости, 24.12.2024

В США отменили ограничения на полеты American Airlines

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило об отмене ограничений на полеты авиакомпании American Airlines. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило об отмене ограничений на полеты авиакомпании American Airlines. Ранее American Airlines сообщила о техническом сбое, затронувшем все рейсы по США в канун Рождества. По данным FAA, речь шла о запрете полетов самолетов компании в общенациональном масштабе. "Общенациональный запрет на взлет для компании American Airlines отменен", - сообщает центр управления системой воздушного движения в США, расположенный в штаб-квартире FAA в Вашингтоне. Подробности инцидента не уточнялись. Однако агентство Блумберг сообщает, что авиакомпания могла столкнуться со сбоем программного обеспечения, из-за которого она была не в состоянии рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов в один из самых загруженных дней в году.

https://ria.ru/20240719/samolety-1960634594.html

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в мире, сша, american airlines, faa