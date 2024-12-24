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США используют в Африке систему управления биорисками, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
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10:46 24.12.2024 (обновлено: 10:47 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/ssha-1990952943.html
США используют в Африке систему управления биорисками, заявили в Минобороны
США используют в Африке систему управления биорисками, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.12.2024
США используют в Африке систему управления биорисками, заявили в Минобороны
США активно используют на территории Африки систему управления биологическими рисками, апробированную в Грузии и на Украине, заявил заместитель начальника войск РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:46:00+03:00
2024-12-24T10:47:00+03:00
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африка
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США активно используют на территории Африки систему управления биологическими рисками, апробированную в Грузии и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для управления биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на Африканском континенте", - сказал Ртищев. По словам Ртищева, деятельность этой системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ей в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов. Он напомнил, что развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию. "В первую очередь высказывается озабоченность в связи с регулярными вспышками, например, сибирской язвы и туляремии - в одном регионе, ящура и чумы - в другом. Как правило, это происходит во время встреч послов США с представителями местного минздрава. Американские коллеги отмечают, что такие вспышки подрывают развитие экономического потенциала региона. Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз, высказывается необходимость повышения их квалификации", - отметил Ртищев. На этом фоне предлагается создать в течение одного-двух лет центр диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, который займется изучением опасных патогенов и механизмов их мутаций, разработкой и тестированием современных вакцин. Одновременно планируется вовлечение местных специалистов в научно-исследовательские проекты управления по снижению угрозы минобороны США (ДТРА). Для этого озвучивается, что США подготовят трехмесячную программу обучения сотрудников центра. Кроме того, по данным Ртищева, обсуждается вопрос интеграции региональных информационных комплексов в американскую электронную систему наблюдения за заболеваниями. Для этих целей, как правило, сразу выделяется от 5 до 10 миллионов долларов с возможным увеличением финансирования до 20 миллионов. "Для выстраивания взаимодействия с местными профильными министерствами привлекаются государственные органы США, частные подрядные компании, включая предприятия так называемой "Биг Фармы". Результатом "избирательной помощи" является переход на американские стандарты подготовки персонала, а также передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов", - заключил Ртищев.
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html
https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952554.html
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сша, африка, грузия, алексей ртищев, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, в мире
США, Африка, Грузия, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США, В мире
США используют в Африке систему управления биорисками, заявили в Минобороны

Ртищев: США используют в Африке систему управления биологическими рисками

© iStock.com / Anawat_sУчёный проводит эксперимент в лаборатории
Учёный проводит эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© iStock.com / Anawat_s
Учёный проводит эксперимент в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США активно используют на территории Африки систему управления биологическими рисками, апробированную в Грузии и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для управления биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на Африканском континенте", - сказал Ртищев.
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По словам Ртищева, деятельность этой системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ей в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов. Он напомнил, что развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию.
"В первую очередь высказывается озабоченность в связи с регулярными вспышками, например, сибирской язвы и туляремии - в одном регионе, ящура и чумы - в другом. Как правило, это происходит во время встреч послов США с представителями местного минздрава. Американские коллеги отмечают, что такие вспышки подрывают развитие экономического потенциала региона. Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз, высказывается необходимость повышения их квалификации", - отметил Ртищев.
На этом фоне предлагается создать в течение одного-двух лет центр диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, который займется изучением опасных патогенов и механизмов их мутаций, разработкой и тестированием современных вакцин. Одновременно планируется вовлечение местных специалистов в научно-исследовательские проекты управления по снижению угрозы минобороны США (ДТРА). Для этого озвучивается, что США подготовят трехмесячную программу обучения сотрудников центра.
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Кроме того, по данным Ртищева, обсуждается вопрос интеграции региональных информационных комплексов в американскую электронную систему наблюдения за заболеваниями. Для этих целей, как правило, сразу выделяется от 5 до 10 миллионов долларов с возможным увеличением финансирования до 20 миллионов.
"Для выстраивания взаимодействия с местными профильными министерствами привлекаются государственные органы США, частные подрядные компании, включая предприятия так называемой "Биг Фармы". Результатом "избирательной помощи" является переход на американские стандарты подготовки персонала, а также передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов", - заключил Ртищев.
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СШААфрикаГрузияАлексей РтищевВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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