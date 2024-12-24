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Минобороны: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов
Минобороны: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов
США рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов, заявил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:37:00+03:00
2024-12-24T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов", - сказал Ртищев на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.
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безопасность, сша, африка, россия, алексей ртищев, в мире
Безопасность, США, Африка, Россия, Алексей Ртищев, В мире
Минобороны: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов
Ртищев: США рассматривают Африку как резервуар возбудителей опасных инфекций